Московских сестер, обвиняемых в убийстве отца, заключили под стражу

Трем сестрам, которые вечером 27 июля в Москве зарезали собственного отца, избрали меру пресечения.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила Накануне.RU старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в тот вечер в межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе, было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. В ходе допроса дочери пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий.

Первоначально уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы. Однако в суд были представлены материалы, где сестры проходили уже по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).