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Новости
29.08.2018 20:20 Мск (22:20 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Умерла космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова
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космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова (2018) | Фото: Центр подготовки космонавтов

Вчера на 78-м году жизни скончалась подполковник Военно-воздушных сил (ВВС) в отставке, космонавт-испытатель 1-го отряда Центра подготовки космонавтов (ЦПК) ВВС Татьяна Кузнецова.

По информации пресс-службы ЦПК, женщина начала свою карьеру в космонавтике в 1962 году, став космонавтом-слушателем 2-го отряда Центра. В следующем году она была переведена на должность 1-го отряда.

С мая 1965 г. по май 1966 г. Кузнецова проходила подготовку в качестве второго пилота (выходящего) второго экипажа для полёта на КК "Восход" длительностью 15-20 суток с выходом в открытый космос, который однако был впоследствии отменён по причине закрытия программы "Восход".

С марта 1979 г. по 1991 г. работала на разных должностях в 3 управлении ЦПК.

6 апреля 1991 г. была уволена в запас по возрасту.

"Руководство Центра подготовки космонавтов, лётчики-космонавты СССР и РФ, жители Звёздного городка, Совет ветеранов общественной организации "Ветераны Звездного городка" выражают глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Дмитриевны, — говорится в некрологе на официальном сайте ЦПК. — Светлая память о ней навсегда останется в сердцах друзей и товарищей по службе".

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29.08.2018 20:20 Мск | Москва | Георгий Малания
22:20 Екб

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Умерла космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова
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