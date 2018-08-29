Умерла космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова

Вчера на 78-м году жизни скончалась подполковник Военно-воздушных сил (ВВС) в отставке, космонавт-испытатель 1-го отряда Центра подготовки космонавтов (ЦПК) ВВС Татьяна Кузнецова.

По информации пресс-службы ЦПК, женщина начала свою карьеру в космонавтике в 1962 году, став космонавтом-слушателем 2-го отряда Центра. В следующем году она была переведена на должность 1-го отряда.

С мая 1965 г. по май 1966 г. Кузнецова проходила подготовку в качестве второго пилота (выходящего) второго экипажа для полёта на КК "Восход" длительностью 15-20 суток с выходом в открытый космос, который однако был впоследствии отменён по причине закрытия программы "Восход".

С марта 1979 г. по 1991 г. работала на разных должностях в 3 управлении ЦПК.

6 апреля 1991 г. была уволена в запас по возрасту.

"Руководство Центра подготовки космонавтов, лётчики-космонавты СССР и РФ, жители Звёздного городка, Совет ветеранов общественной организации "Ветераны Звездного городка" выражают глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Дмитриевны, — говорится в некрологе на официальном сайте ЦПК. — Светлая память о ней навсегда останется в сердцах друзей и товарищей по службе".