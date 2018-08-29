Голикова предложила штрафовать за увольнения работников предпенсионного возраста

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о возможных мерах, которые будут применяться к работодателем, увольняющих работников предпенсионного возраста.

Ранее сегодня, как сообщало Накануне.RU, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны по поводу повышения пенсионного возраста. В числе прочего он призвал ввести административную и даже уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.

По словам Голиковой, применяемые меры будут базироваться на статье за необоснованное увольнение женщины по мотивам беременности или имеющей детей до трёх лет.

"Это штраф до 200 тысяч рублей или зарплата за 18 месяцев", — передаёт её слова "РИА Новости".

Вице-премьер добавила, что данный вопрос следует обсуждать с работодателями и профсоюзами.