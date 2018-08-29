ТВ уходит в «цифру»

К 2019 году уральские телезрители получат качественную картинку в HD-формате. Сейчас 98% населения Свердловской области, а это около четырех миллионов человек, могут принимать эфирное цифровое телевидение. В регионе цифровая телесеть состоит из 66 передающих станций.

Переход не только Свердловской области, но и всей страны на «цифру», стал возможен благодаря федеральной целевой программе, которая реализуется в России с 2009 года. Уже в начале ее работы 44% жителей страны могли смотреть четыре телеканала в цифровом формате и около 25% населения —1-2 телеканала.

Сегодня в рамках этой программы построено порядка 10 тысяч передатчиков, больше пяти тысяч объектов, свыше 3600 из которых были возведены с нуля. В частности, с 2009 по 2017 годы в эксплуатацию ежедневно вводилось в среднем 1,7 передатчика первого мультиплекса — каждые 14 часов 8 минут запускался новый передатчик. "В Свердловской области цифровым вещанием охвачена большая часть населения, самый широкий охват в Екатеринбурге — 1,5 миллиона человек, — рассказали в филиале РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть) Свердловского областного радиотелевизионного передающего центра (СОРПЦ), — Пока вещание ведется в тестовом режиме. Всего построено 66 станций: самое высокое сооружение из объектов цифрового телевидения — мачта в селе Азанка под Тавдой, ее высота составляет 246 метров. У нее пять ярусов оттяжек, а весит она 155 тонн.

Многих уральцев волнуют сугубо практические вопросы, главный из которых — как подключиться к новой цифровой телесети. Для того чтобы помочь свердловчанам разобраться, в 2014 году СОРПЦ открыл Центр консультационной поддержки в Екатеринбурге. Обратиться за консультацией можно по номеру +7 (343) 310-11-33.

" На самом деле подключение оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения не занимает много времени и не требует специальных навыков и знаний, — рассказывают в консультационном центре, — Для приема на новом телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ-диапазона. Для старого аналогового телевизора, кроме антенны, нужна специальная цифровая приставка".

Таким образом, владельцам аналоговых телевизоров необходимо приобретать цифровые приставки или переходить на спутниковое ТВ.

Цифровое эфирное телевидение включает в себя два мультиплекса. В первый входят 10 федеральных общедоступных телеканалов: Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург — 5-й канал, «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр — Москва» и три радиоканала — «Вести ФМ», «Радио России» и «Радио Маяк». Во второй мультиплекс входят 10 общедоступных телеканалов — РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».

Несмотря на то, что согласно федеральной программе вся страна должна перейти на цифровое вещание с 2019 года, эксперты заверяют — в новогоднюю ночь аналоговое вещание не прекратится. " У тех, кто не успел переподключиться, будет на это время до 10 января, — заверил полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов, — Вещать в старом формате прекратят только федеральные каналы, региональных СМИ модернизация коснется не сразу".

Кроме того, помимо возможности получить более четкую и качественную ТВ-картинку, уральские зрители из отдаленных районов смогут купить «тарелки» со скидкой 30% и бесплатным пакетом на 20 каналов. Также для жильцов многоэтажек есть вариант переоборудования общедомовой антенны на крыше.