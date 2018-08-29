Оркестры Башмета и Федосеева отправляют на выселки? Дом звукозаписи в Москве на грани "ликвидации" из-за передачи здания

В Москве под угрозой "ликвидации" находится уникальный комплекс - Государственный дом радиовещания и звукозаписи. Всероссийская Государственная телерадиовещательная компания (ВГТРК) передает эти помещения ФГУП "Издательство Известия". В настоящее время из здания вывозится оборудование, вся работа на этой территории закончена, и ВГТРК "прощается" с площадями, на которые в последние годы размещалась ГТРК "Культура". Точной информации о том, под какие нужды "Известия" будут использовать это здание, нет. В Сети петиция с просьбой сохранить здание для музыкантов набрала уже более 50 тыс. голосов, в защиту оркестров, которые арендуют площади ГДРЗ, выступил и Минкульт, однако пока неизвестно, удастся ли приостановить процесс их выселения за пределы Дома. Подробности - в материале Накануне.RU.

Ситуация вокруг ГДРЗ активизировалась, когда в середине лета музыкантам, у которых там располагаются репетиционные базы, сообщили, что им нужно будет выселиться из здания и искать новые помещения для аренды. "У нас кошмар. Здание ГДРЗ на Малой Никитской передали "Известиям". Они всех оттуда выгоняют, в том числе оркестры", - цитирует одного из них на своей странице в фейсбуке автор интернет-петиции звукорежиссер Анатолий Вейценфельд.

Дом звукозаписи был построен в конце 1930-х годов и ничуть не уступает лучшим зарубежным аналогам, отмечается в тексте петиции. "Акустика его знаменитой "Пятой Студии" - лучшая в России, и превосходит по своим характеристикам и возможностям даже студии "Мосфильма". Высочайшим качеством обладают и другие студии ГДРЗ", - говорится в обращении.

Неудивительно, что в этом Доме арендовали помещения для своей деятельности лучшие оркестры страны под руководством Юрия Башмета и Владимира Федосеева. Есть информация, что последнему в связи с передачей здания ФГУП "Издательство Известия" предлагали для репетиций новый зал в Зарядье, но именитый дирижер отказался.

Более того Башмет и Федосеев обратились к президенту РФ Владимиру Путину с предложением отдать часть помещений Союзу композиторов России и фирме "Мелодия" в обмен на их "площади". Судьба этого предложения пока неизвестна, комментирует Накануне.RU Вейценфельд.

Беспокойство за судьбу оркестров выразило и Минкультуры РФ. В частности, издание "Коммерсант" сообщило о письме министра культуры Владимира Мединского, в котором он "протестуют против выселения тех оркестров, которые арендуют там площади", и просит сохранить условия размещения там музыкантов.

"Минкультуры настаивает на том, что новый собственник должен сохранить "обременение", то есть сохранить студии и пускать туда музыкантов. Это выглядит малореально, поскольку новому хозяину получать здание, в котором он мало чем может распоряжаться, не очень интересно", - выразил мнение Вейценфельд.

Стоит отметить, что публично ни ВГТРК, ни ФГУП "Издательство Известия" ситуацию не комментируют, а оперативные комментарии с их стороны по этому вопросу редакции Накануне.RU пока получить не удалось. Также подчеркнем, что как ранее ВГТРК, так и сейчас "Известия" являются не собственником Дома звукозаписи, а лишь хозяйствующим субъектом.

В настоящее время, как рассказал автор петиции на сайте Сhange.org, в ГДРЗ начали демонтировать оборудование одной из студий и вывозить его на склад в Московской области. По его словам, с одной стороны, в этом нет ничего страшного, поскольку "многое звуковое оборудование уже старое, подлежит замене, и, зачастую, нет смысла его сохранять". "Ценность этого здания не в том, какое железо там стоит, а в самой конструкции студии. Таких студий, поверьте мне, пять-шесть в мире. Это важно сохранить. Если там один гвоздь выдернуть и обратно прибить, звук уже будет другой. Там вообще трогать ничего нельзя", - прокомментирован Вейценфельд.

Весь процесс передачи проходит непрозрачно, продолжил он. В Сети недовольны тем, что студийный комплекс рассматривают как просто недвижимость в центре Москвы и готовы "без сожаления разрушить уникальное производство, восстановить которое будет невозможно". "Это будет абсолютно невосполнимая потеря, особенно тяжелая, потому что встает в ряд с другими потерями недавнего времени - закрытием студии звукозаписи фирмы "Мелодия", студии документальных фильмов, разрушением ГЦКЗ "Россия" и т.д", - говорится в тексте петиции. Ее по состоянию на текущий момент подписали более 50 тыс. человек. Это, по словам самого автора обращения, "ошеломляющая цифра, на которую он даже не рассчитывал".

Неравнодушные к судьбе ГДРЗ просят руководство страны "не допустить ликвидации производственного комплекса мирового уровня и сохранить его". В качестве одного из выходов, как сообщил Вейценфельд, звукорежиссерское сообщество предлагает образовать федеральное учреждение культуры Государственный дом звукозаписи под эгидой Минкультуры. Соответствующее письмо инициативная группа направила в ведомство. "Пока тоже тут реакции нет. Активным игроком в этой проблеме Минкультуры пока не очень проявляется. Оно занимается проблемами оркестров, а предложения по самому зданию пока не давало", - сказал он.

Отдельно инициативная группа опубликовала письмо гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву, в котором просит приостановить процесс демонтажа студий в здании бывшего ГДРЗ на Малой Никитской, 24, а также рассмотреть возможность дальнейшего использования вывозимого оборудования. "Хотя оборудование студий в основном находится в высокой степени физического и морального износа, часть оборудования еще может с успехом использоваться... Мы отдаем себе отчет в том, что оборудование, которое сейчас демонтируется в здании бывшего ГДРЗ принадлежит ФГУП ВГТРК. По нашему мнению, было бы разумно обсудить с заинтересованными сторонами возможность передачи на определенных условиях им данного оборудования", - отмечается также в обращении.