Минфин: Реализация предложений Путина по пенсиям обойдётся в 500 млрд рублей

в этот день
29.08.18
21:11
В Екб.23:11
Огневой союз России и Китая продемонстрировал свою мощь на учениях. ФОТО
Сборы ребенка к 1 сентября вызывают финансовые трудности у половины россиян
Автобус с российскими туристами рухнул в водный канал в Турции
Главное
Минфин: Реализация предложений Путина по пенсиям обойдётся в 500 млрд

Тема дня
Полчаса на пенсионную "реформу": Путин смягчил условия для своего "ядерного электората" 29 августа президент России наконец в прямом обращении к гражданам страны выразил свое отношение к предлагаемым Правительством изменениям в пенсионном законодательстве. На всё про всё у Владимира Путина ушло полчаса в прямом эфире.
29.08.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"США напряглись". Огневой союз России и Китая продемонстрировал свою мощь на Урале Основную роль в учениях "Мирная миссия-2018" играли, конечно же, российские и китайские вооружённые силы. Такие учения - возможность для общения и взаимопонимания между армиями сразу нескольких государств. А если говорить о США, то это совсем не то, что они хотели бы видеть.
29.08.2018
армия и ВПК ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Россиянам предложат порадоваться повышению пенсионного возраста "63/60"
Еще один священник обругал пенсионную "реформу": "Власть держит население за дураков"
"Загорелся деревянный рубль?" В здании Центробанка произошел пожар
США сбросили новейшую ядерную бомбу
Навального на "скорой" увезли из полиции в больницу с... растяжением мизинца
В Питере только что отремонтированный мост устроил массовое ДТП с пострадавшими
СМИ: София Ротару в реанимации
На слушаниях по пенсионной "реформе" депутаты Госдумы листали картинки в своих гаджетах
Голосование
Как вы восприняли выступление Путина по пенсионному возрасту?

Позитивно, я и раньше считал повышение пенсионного возраста благом

Позитивно, Путин озвучил более справедливое решение

Негативно, в необходимости повышать пенсионный возраст не убедил

Негативно - власть разыграла спектакль "неразумные бояре - добрый царь". А суть "реформы" не изменилась


Результаты 137



Новости
29.08.2018 18:40 Мск (20:40 Екб)
экономика | В России
Минфин: Реализация предложений Путина по пенсиям обойдётся в 500 млрд рублей
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Прямая линия, Антон Силуанов (2018) | Фото: Россия 24

Затраты федерального бюджета на реализацию предложений президента России Владимира Путина по изменениям пенсионной системы составят около 500 млрд рублей в течение шести лет. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Читайте также:

Ранее сегодня, как сообщало Накануне.RU, глава государства выступил с обращением к гражданам страны по поводу повышения пенсионного возраста. Главной причиной реформирования пенсионной системы он назвал необходимость роста благосостояния получателей пенсий, что, по его словам, невозможно сделать без изменения времени выхода на пенсию. Кроме того, прозвучал призыв снизить планку выхода на пенсию.

(2018)|Фото: youtube.com

Как отметил Силуанов, предлагаемые Путиным изменения не приведут к уменьшению трансферта в Пенсионный фонд, более того, в 2019 году он возрастёт в сравнении с ранее планируемым.

"По нашим оценкам, объём финансовых ресурсов на высказанные предложения в шестилетнем периоде составляет порядка 500 млрд рублей", — цитирует министра РБК.

При этом Силуанов отметил, что потребуются уточнения бюджетных планов и проектировок бюджета фонда на трёхлетний и шестилетний периоды.

Напомним, именно в 500 млрд руб. оценивался "план Белоусова" по изъятию сверхдоходов у сырьевых компаний. Однако в Правительстве его решили даже не рассматривать. Не упомянул эту альтернативную инициативу и Владимир Путин в своем сегодняшнем выступлении. Между тем, как показало голосование на сайте Накануне.RU, ее поддерживает подавляющее большинство респондентов, почти 90%.

Другие новости по темам: Минфин РФ, Антон Силуанов, Владимир Путин, пенсионная реформа, повышение пенсионного возраста, пенсии
29.08.2018 18:40 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:40 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Минфин: Реализация предложений Путина по пенсиям обойдётся в 500 млрд рублей
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+