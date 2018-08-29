Минфин: Реализация предложений Путина по пенсиям обойдётся в 500 млрд рублей

Затраты федерального бюджета на реализацию предложений президента России Владимира Путина по изменениям пенсионной системы составят около 500 млрд рублей в течение шести лет. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Ранее сегодня, как сообщало Накануне.RU, глава государства выступил с обращением к гражданам страны по поводу повышения пенсионного возраста. Главной причиной реформирования пенсионной системы он назвал необходимость роста благосостояния получателей пенсий, что, по его словам, невозможно сделать без изменения времени выхода на пенсию. Кроме того, прозвучал призыв снизить планку выхода на пенсию.

Как отметил Силуанов, предлагаемые Путиным изменения не приведут к уменьшению трансферта в Пенсионный фонд, более того, в 2019 году он возрастёт в сравнении с ранее планируемым.

"По нашим оценкам, объём финансовых ресурсов на высказанные предложения в шестилетнем периоде составляет порядка 500 млрд рублей", — цитирует министра РБК.

При этом Силуанов отметил, что потребуются уточнения бюджетных планов и проектировок бюджета фонда на трёхлетний и шестилетний периоды.

Напомним, именно в 500 млрд руб. оценивался "план Белоусова" по изъятию сверхдоходов у сырьевых компаний. Однако в Правительстве его решили даже не рассматривать. Не упомянул эту альтернативную инициативу и Владимир Путин в своем сегодняшнем выступлении. Между тем, как показало голосование на сайте Накануне.RU, ее поддерживает подавляющее большинство респондентов, почти 90%.