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Путин объявил о повышении пенсионного возраста по формуле "65/60"

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Новости
29.08.2018 17:50 Мск (19:50 Екб)
общество | В России | Крым
В крымской столице пройдёт митинг против пенсионной "реформы"
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пенсионная &quot;реформа&quot;, КПРФ, повышение пенсионного возраста (2018) | Фото:Пресс-служба Симферопольского городского отделения КПРФ

В Симферополе 2 сентября состоится очередной протестный митинг против повышения пенсионного возраста. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе местного отделения КПРФ.
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Мероприятие, организованное симферопольскими коммунистами, состоится в парке им. Ю.А. Гагарина, возле скульптурной композиции "Три Грации".

Первый секретарь местной ячейки КПРФ, депутат Симферопольского горсовета Республики Крым Степан Кискин, призывая граждан принять участие в митинге, подчеркнул, что "антинародная пенсионная "реформа" касается каждого".

"Общество должно объединиться, чтобы не допустить повышения пенсионного возраста", — заключил парламентарий.

Напомним, первый митинг против "пенсионной" реформы правительства РФ в крымской столице состоялся 18 августа и собрал около 300 человек.

пенсионная "реформа", КПРФ, повышение пенсионного возраста(2018)|Фото:Пресс-служба Симферопольского городского отделения КПРФ

Ранее сегодня, как сообщало Накануне.RU, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны по поводу предлагаемых кабмином изменениям в пенсионном законодательстве. Главной причиной реформирования пенсионной системы глава государства назвал необходимость роста благосостояния получателей пенсий, что, по его словам, невозможно сделать без изменения времени выхода на пенсию. Кроме того, прозвучал призыв снизить планку выхода на пенсию.

Эксперты утверждают, что такое "смягчение" закладывалось изначально, а своим обращением глава Путин лишь подтвердил решение власти в сложных условиях ущемить права простых граждан, не трогая наиболее состоятельные слои.

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29.08.2018 17:50 Мск | Георгий Малания
19:50 Екб

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В крымской столице пройдёт митинг против пенсионной "реформы"
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