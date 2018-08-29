Американский суд отказался убрать религиозный слоган с долларов

Суд американского штата Миннесота отказал группе атеистов, потребовавших удаления фразы "In God We Trust" (На Бога уповаем) с долларовых банкнот и монет.

Как сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на агентство Reuters, истцы приводили в качестве обоснования своей позиции первую поправку Конституции США, гарантирующую свободу вероисповедания. Однако иск был отклонён, поскольку суд решил, что печатаемая на деньгах фраза никоим образом не ограничивает людей в выборе религии и полностью соответствует ранней интерпретации пункта основного закона страны.

Кроме того, судья Рэймонд Грюндер сослался на решение Верховного суда от 2014 года, когда был отклонён иск истца, требовавшего упразднить чтение молитвы перед началом судебных заседаний. Суд тогда постановил, что эта традиция является "глубоко укоренившейся".