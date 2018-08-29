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Бывший челябинский вице-губернатор Сандаков в пятницу выступит в суде с последним словом
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Николай Сандаков, Евгения Чудновец, Андрей Бабушкин, (2017) | Фото: Накануне.RU

Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков, обвиняемый в получении взятки и мошенничестве, 31 августа выступит с последним словом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Советского районного суда.
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Николай Сандаков считает, что его дело сфабриковано, и в нем нет "ни одного объективного доказательства его виновности".

"В своем последнем слове я буду говорить не только о моем деле и доказательствах моей невиновности, я буду говорить о сложившейся порочной практике фабрикации уголовных дел в Челябинской области, на примере моего дела", - написал он на своей странице в facebook.

Напомним, ранее государственный обвинить попросила суд признать экс-чиновника виновным в получении взятки, мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации и приговорить к 10 годам в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 14 млн рублей.

Судебный процесс по уголовному делу бывшего вице-губернатора стартовал в октябре 2016 года в Советском районном суде Челябинска. По версии следствия, Сандаков получил 1,5 млн руб. от бывшего главы администрации Озерска Евгения Тарасова за содействие в назначении на должность сити-менеджера. Также следствие считает, что Сандаков, используя служебное положение, получил услуги имущественного характера в виде круглосуточной вооруженной охраны на сумму более 1,9 млн рублей от Калугина, возглавляющего ЧОП "Питон", в обмен на покровительство и попустительство по службе в виде принятия и совершений решений при размещении заказов, заключении и исполнении государственных контрактов на оказание охранных услуг.

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29.08.2018 16:18 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
18:18 Екб

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Бывший челябинский вице-губернатор Сандаков в пятницу выступит в суде с последним словом
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