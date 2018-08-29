"Смерть югорских спортсменов вскрыла низкое качество работы СКР, результат – отставка главы управления"

Тюменская "матрешка" на две трети "обезглавлена" по линии СКР: Владимир Путин лишил должностей глав тюменского и югорского управлений Михаила Богинского и Анвара Ахмедзянова. И если первый ушел в соседнюю, Свердловскую область, то второй – в отставку. За полтора года работы Ахмедзянов "прославился", в частности, тем, что его подчиненные крайне некачественно расследовали смерть в аварии спортсменов из Нефтеюганска. Исправлять "косяки" в Сургут прилетал лично председатель СКР Александр Бастрыкин. По мнению экспертов, авария вскрыла серьезные недоработки в методах работы следователей в Югре, тогда как перевод Богинского – обычная ротация, передает корреспондент Накануне.RU.

Эксперты оценили причины этого решения президента. Во время работы в Тюмени Богинский смог не попасть ни в один коррупционный скандал. Теперь его направили в Свердловскую область.

"Кадровое передвижение по горизонтали – традиция. Начальник должен чувствовать себя независимо и ни с кем "не срастаться"", - рассказал Накануне.RU политолог, руководитель Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.

Впрочем, некоторые наблюдатели отмечают, что на Среднем Урале он усилит "тюменский клан" (выходы из Тюменской области - губернатор Евгений Куйвашев, глава УФСБ Александр Вяткин).

Анвар Ахмедзянов получил назначение в Ханты-Мансийск в марте 2017 г. Уже в мае он был предупрежден о неполном служебном соответствии из-за некачественного расследования аварии, в которой погибли 10 спортсменов из Нефтеюганска. Позже, в ноябре 2017 г., его отстраняли от работы из-за провала расследования.

Трагедия произошла 4 декабря 2016 года. Погибли 10 спортсменов и двое взрослых. Основной виновник, водитель грузовика Раиль Саитханов, был приговорён к шести годам и девяти месяцам колонии общего режима. Водитель столкнувшегося с грузовиком автобуса Марат Зайнуллин получил год и пять месяцев, бизнесмен Александр Сидорук — год и три месяца колонии общего режима. Экс-директора спортшколы Ирину Тарасову суд приговорил к 11 месяцам исправительных работ с вычетом 15% заработка.

В конце мая Бастрыкин на одной из многочисленных встреч с родителями погибших рассказал о том, что установлены новые обстоятельства дела, назначены экспертизы, включая дополнительную автотехническую, сложную комплексную медико-криминалистическую и другие. Кроме того, расширен круг лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности в рамках данного дела. Также председатель менял следователя, который вел резонансное дело.

"Что касается Ахмедзянова, Бастрыкин серьезно отнесся к трагедии, он несколько раз приезжал в Югру. Были большие нарекания и недовольство качеством расследования. Там вскрылись серьезные нарушения. Авария вскрыла существовавшую систему, которая давно вызывала неудовольствие. Несовершенство существовавшей системы было обнажено. Такие вещи исправляются персонально", - заявляет Гагарин.

По его словам, ситуация вызвана рядом причин.

"Во-первых, систему надо исправлять, во-вторых, речь идет о персональной ответственности. Руководитель должен быть отмечен в позитиве или негативе. Кроме того, так воспитывается коллектив. Это та оправданная необходимость, которая направлена на решение проблемы. Бывшие подчиненные Ахмедзянова получили сигнал, которые должны сделать соответствующие выводы. На регион смотрят через увеличительное стекло. Учитывалась позиция губернатора, которая поступила так, как требовала ситуация. Обновление кадрового состава оздоровит ситуацию. Думаю, здесь не стоит говорить о влиянии кланов. Не от случай: если говорить о устоявшихся отношениях, эти круги не заинтересованы в изменениях", - отметил Гагарин.