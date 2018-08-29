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Новости
29.08.2018 16:05 Мск (18:05 Екб)
происшествия | В России | За рубежом
Переписка погибших в ЦАР журналистов с фиксером Мартином попала в СМИ
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повстанцы ЦАР (2018) | Фото: SIA KAMBOU/AFP

Стали известны подробности переписки журналистов, погибших в Центрально-Африканской республике с фиксером Мартином, считавшимся сотрудником ООН. Как сообщает Infox, переписка велась с 9 по 28 июля. В настоящее время имеются её скриншоты, которые удалось получить "Русской службе BBC".
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Стало известно, что именно Мартин нашёл для журналистов водителя, который по совместительству являлся переводчиком и проводником, а также рекомендовал представиться туристами. В последнем сообщении Мартина 28 июля было сказано о том, что он послал машину за журналистами. Позже он получал сообщения от продюсера сначала о том, что журналисты не выходят на связь, а затем об обнаружении их тел, однако ничего не ответил на них.

Напомним, вдова Александра Расторгуева рассказала о том, что он и его коллеги приехали в ЦАР как орнитологи.

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29.08.2018 16:05 Мск | информационная служба Накануне.RU
18:05 Екб

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Переписка погибших в ЦАР журналистов с фиксером Мартином попала в СМИ
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