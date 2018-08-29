Майк Тайсон и Костя Цзю откроют новый спорткомплекс в Коркино

Американский боксер Майк Тайсон в Челябинске посетит турнир по профессиональному боксу RCC Boxing Promotions и примет участие в открытии нового спортивного центра в Коркино, сообщили Накануне.RU организаторы.

Также в мероприятиях примут участие чемпион мира WBO Руслан Проводников и чемпион мира по версиям WBC/WBA/IBF Константин Цзю.

Именно Тайсон и Цзю в феврале этого года заложили первый камень в фундамент будущего спорткомплекса. Во время этого визита они дадут старт первой тренировки.

Напомним, Майк Тайсон прилетит в Челябинск 7 сентября на бой суперчемпион мира WBA 2017 и чемпиона мира IBF 2017 Дениса Лебедева и сильнейшего боксера Турции, девятого номера рейтинга всемирной боксерской ассоциации Хинзи Алтункая.