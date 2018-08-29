Судебные приставы Прикамья вместе с полицейскими отправили на принудительное лечение туберкулезника

Судебные приставы по Чернушинскому и Куединскому районам УФССП России по Пермскому краю вместе с полицейскими доставили в краевой противотуберкулезный диспансер №9 пациента на принудительное лечение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

34-летний мужчина с диагнозом туберкулез легких не желал лечиться добровольно. Его предупредили об ответственности, однако никаких действий со стороны мужчины не последовало. Приставам пришлось прибегнуть к помощи сотрудников правоохранительных органов и направить больного на лечение.

Отметим, что в этом году это уже второй случай когда пациента принуждают пройти лечение. В июне этого года в аналогичной ситуации оказался 36-летний житель Чусового.