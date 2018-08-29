Свердловские ветераны МВД презентовали диск с песнями о полиции

Председатель совета ветеранов ГУ МВД России по Свердловской области полковник в отставке Владимир Ралдугин презентовал личному составу гарнизона и общественности диск формата MP-3 с двумя музыкальными альбомами о нелегких и зачастую опасных буднях сотрудников органов внутренних дел, а также о Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

По его словам, в компакт-диск вошли 34 песни, они объединены в два сборника. Один получил название "В России есть такое Министерство" – здесь собраны песни, посвященные различным профессиям полиции – сыщикам уголовного розыска, подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, следователям, экспертам, кинологам, врачам в погонах. Второй сборник именуется "Мой старый Екатеринбург", он включает в себя песни, посвященные родному городу, его жителям, историческому прошлому и прекрасному будущему.

Все песни исполняет авторский коллектив ветеранов МВД – "Офицерское трио". Это баянист, аранжировщик, заслуженный работник культуры РФ подполковник в отставке Александр Шестаков, гитарист, гвардии подполковник в отставке Петр Малаховский, трубач и поэт, член Союза российских писателей, полковник в отставке Юрий Куксин.

"В творческом строю трио уже более 20 лет. Без него не обходится ни одно памятное событие гарнизона. Ансамбль является своего рода изюминкой, достопримечательностью и гордостью ГУ МВД России по Свердловской области, он неоднократно бывал в горячих точках, где поддерживал боевой дух уральских солдат правопорядка. Артисты не понаслышке знают, что из себя представляет реальный труд полицейского, да и сами они неоднократно бывали в ситуациях, когда приходилось рисковать собственными жизнями. Отсюда и правдивость их музыкальных произведений. Кстати, в числе первых, кто уже прослушал и по достоинству оценил песню "Есть такое министерство", был Министр внутренних дел нашей страны генерал полиции Владимир Александрович Колокольцев, когда он приезжал в Екатеринбург проверить готовность свердловского гарнизона к охране правопорядка накануне Чемпионата мира по футболу FIFA 2018", – отметил полковник Горелых.

Тираж диска 15 тыс. экземпляров, он будет распространяться среди ветеранов и общественности, вручаться на торжественных мероприятиях отличившимся по службе сотрудникам органов внутренних дел.