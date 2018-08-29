Свердловские ветераны МВД презентовали диск с песнями о полиции

в этот день
29.08.18
17:47
В Екб.19:47
Сборы ребенка к 1 сентября вызывают финансовые трудности у половины россиян
Автобус с российскими туристами рухнул в водный канал в Турции
Минэкономики в своей "стратегии" потеряло несколько регионов
Главное
Путин объявил о повышении пенсионного возраста по формуле "65/60"

Тема дня
Полчаса на пенсионную "реформу": Путин смягчил условия для своего "ядерного электората" 29 августа президент России наконец в прямом обращении к гражданам страны выразил свое отношение к предлагаемым Правительством изменениям в пенсионном законодательстве. На всё про всё у Владимира Путина ушло полчаса в прямом эфире.
29.08.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"США напряглись". Огневой союз России и Китая продемонстрировал свою мощь на Урале Основную роль в учениях "Мирная миссия-2018" играли, конечно же, российские и китайские вооружённые силы. Такие учения - возможность для общения и взаимопонимания между армиями сразу нескольких государств. А если говорить о США, то это совсем не то, что они хотели бы видеть.
29.08.2018
армия и ВПК ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Россиянам предложат порадоваться повышению пенсионного возраста "63/60"
Еще один священник обругал пенсионную "реформу": "Власть держит население за дураков"
"Загорелся деревянный рубль?" В здании Центробанка произошел пожар
США сбросили новейшую ядерную бомбу
Навального на "скорой" увезли из полиции в больницу с... растяжением мизинца
В Питере только что отремонтированный мост устроил массовое ДТП с пострадавшими
СМИ: София Ротару в реанимации
На слушаниях по пенсионной "реформе" депутаты Госдумы листали картинки в своих гаджетах
Голосование
Как вы восприняли выступление Путина по пенсионному возрасту?

Позитивно, я и раньше считал повышение пенсионного возраста благом

Позитивно, Путин озвучил более справедливое решение

Негативно, в необходимости повышать пенсионный возраст не убедил

Негативно - власть разыграла спектакль "неразумные бояре - добрый царь". А суть "реформы" не изменилась


Результаты 89

Свердловские ветераны МВД презентовали диск с песнями о полиции
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2018) | Фото: В.Н. Горелых

Председатель совета ветеранов ГУ МВД России по Свердловской области полковник в отставке Владимир Ралдугин презентовал личному составу гарнизона и общественности диск формата MP-3 с двумя музыкальными альбомами о нелегких и зачастую опасных буднях сотрудников органов внутренних дел, а также о Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

По его словам, в компакт-диск вошли 34 песни, они объединены в два сборника. Один получил название "В России есть такое Министерство" – здесь собраны песни, посвященные различным профессиям полиции – сыщикам уголовного розыска, подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, следователям, экспертам, кинологам, врачам в погонах. Второй сборник именуется "Мой старый Екатеринбург", он включает в себя песни, посвященные родному городу, его жителям, историческому прошлому и прекрасному будущему.

(2018)|Фото: В.Н. Горелых

Все песни исполняет авторский коллектив ветеранов МВД – "Офицерское трио". Это баянист, аранжировщик, заслуженный работник культуры РФ подполковник в отставке Александр Шестаков, гитарист, гвардии подполковник в отставке Петр Малаховский, трубач и поэт, член Союза российских писателей, полковник в отставке Юрий Куксин.

"В творческом строю трио уже более 20 лет. Без него не обходится ни одно памятное событие гарнизона. Ансамбль является своего рода изюминкой, достопримечательностью и гордостью ГУ МВД России по Свердловской области, он неоднократно бывал в горячих точках, где поддерживал боевой дух уральских солдат правопорядка. Артисты не понаслышке знают, что из себя представляет реальный труд полицейского, да и сами они неоднократно бывали в ситуациях, когда приходилось рисковать собственными жизнями. Отсюда и правдивость их музыкальных произведений. Кстати, в числе первых, кто уже прослушал и по достоинству оценил песню "Есть такое министерство", был Министр внутренних дел нашей страны генерал полиции Владимир Александрович Колокольцев, когда он приезжал в Екатеринбург проверить готовность свердловского гарнизона к охране правопорядка накануне Чемпионата мира по футболу FIFA 2018", – отметил полковник Горелых.

Тираж диска 15 тыс. экземпляров, он будет распространяться среди ветеранов и общественности, вручаться на торжественных мероприятиях отличившимся по службе сотрудникам органов внутренних дел.

Другие новости по темам: МВД, Валерий Горелых, песни о полиции
29.08.2018 15:49 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:49 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Свердловские ветераны МВД презентовали диск с песнями о полиции
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+