Саудовская Аравия ведет переговоры с РФ по закупке вооружений

Саудовская Аравия ведет переговоры с РФ по закупке российских вооружений. Об этом заявил глава саудовского МИД Адель ибн Ахмед аль-Джубейр, передает РИА Новости.

В прошлом году сообщалось, что Москва и Эр-Рияд договорились о поставках вооружений, среди которых указываются и новейшие системы ПВО С-400 "Триумф". Уточнялось, что Саудовская Аравия готова приобрести не менее четырех таких дивизионов.

После этого США выразили обеспокоенность по поводу того, что их союзники проявляют интерес к приобретению российской зенитно-ракетной системы С-400. В Кремле назвали безосновательными опасения Вашингтона, заявив, что военно-техническое сотрудничество РФ и Саудовской Аравии не направлено против третьих стран.