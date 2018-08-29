Куйвашев: школы Свердловской области на 100% обеспечены учебниками и пособиями

Сегодня, 29 августа, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев принял участие в селекторном совещании под руководством председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Оно было посвящено готовности системы образования к началу учебного года.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, в Свердловской области к новому учебному году приняты 2,7 тыс. образовательных организаций, в том числе 1,45 тыс. общеобразовательных учреждений. Для подготовки системы образования региона к учебному году было выделено более 2,5 млрд рублей.

Доклад о полной готовности области к старту образовательного процесса был направлен в Министерство просвещения РФ 20 августа. В школы Среднего Урала 1 сентября отправятся почти 488 тыс. детей, из которых 58 тыс. - первоклассники.

"К новому учебному году в Свердловской области было закуплено новое современное оборудование, в том числе и компьютерное. Наши школы на 100% обеспечены учебниками и пособиями. Все они подключены к интернету. Уже 1 сентября впервые свои двери откроют три новые школы, в том числе школа на 1,2 тыс. мест в Кировграде", - заявил Евгений Куйвашев.

Во всех образовательных организациях Среднего Урала разработаны паспорта безопасности, все они оборудованы тревожными кнопками, укомплектованы системами пожаротушения, оповещения и эвакуации. Известно, что почти 64% общеобразовательных организаций области будут работать в одну смену.