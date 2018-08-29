Ни референдума, ни попыток "взять с богатых". Путин подтвердил линию на повышение пенсионного возраста

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Путин объявил о повышении пенсионного возраста по формуле "65/60"

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Полчаса на пенсионную "реформу": Путин смягчил условия для своего "ядерного электората" 29 августа президент России наконец в прямом обращении к гражданам страны выразил свое отношение к предлагаемым Правительством изменениям в пенсионном законодательстве. На всё про всё у Владимира Путина ушло полчаса в прямом эфире.
29.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"США напряглись". Огневой союз России и Китая продемонстрировал свою мощь на Урале 29 августа на полигоне в Чебаркуле состоялись антитеррористические учения "Мирная миссия-2018". В ней приняли участие делегации во главе с начальниками генштабов всех стран-членов ШОС: Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также страны-наблюдателя Белоруссии, передает корреспондент Накануне.RU. Активная фаза учений состоялась в день закрытия - 29 августа. По плану "боев", расчеты комплексов с беспилотниками и бомбардировщики Су-24МР "вскрыли" позиции "боевиков", которые заняли деревню Пашина - в ней по легенде остались только ополченцы, мирные же жители покинули район действий. После этого авиация, артиллерия и штурмовые группы всех стран ШОС по очереди огнем из всех орудий поразили позиции нападающих "боевиков". На поле вышла мотострелковая и тяжелая техника объединенной группировки войск: танки, вертолеты, залповые орудия, живая сила. "Противника" уговаривали сложить оружие и сдать позиции, однако к компромиссу не пришли.
29.08.2018
армия и ВПК ;
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Ни референдума, ни попыток "взять с богатых". Путин подтвердил линию на повышение пенсионного возраста
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коллаж, референдум, пенсионная реформа, протест, митинг, Путин, Медведев, Матвиенко (2018) | Фото: Накануне.RU

В своем телеобращении президент России Владимир Путин, избегая слова "реформа", заявил о необходимости корректировки пенсионного законодательства. Предложения главы государства будут оформлены в виду поправок в соответствующий законопроект и внесены в Государственную думу РФ.

Как заявил Накануне.RU депутат Госдумы от Свердловской области (КПРФ) Николай Езерский, теперь нет сомнений, что пенсионную "реформу" в "путинском" варианте проведут через парламент – фракция "Единая Россия" в Госдуме ее непременно поддержит.

"Так называемые "послабления" для женщин, о которых говорил президент, я считаю несущественными – пять лет все равно добавили, – сказал Езерский. – Так что повышение пенсионного возраста состоится практически в виде, предложенном правительством. Что касается преференций, то они рассчитаны на переходный период, поэтому сегодня они есть – завтра нет. Так что надо будет внимательно смотреть, как эти предложения пропишут в законопроекте. И добиваться, чтобы все эти "смягчающие" моменты не исчезли".

При этом коммунист, как и прежде, намерен голосовать против законопроекта.

"Я был прав, когда голосовал против законопроекта, – убежден Езерский. – И мое мнение не изменилось. Мне, например, совершенно непонятны объяснения, что бедные должны платить столько же, сколько богатые и так далее. Путину, по его словам, были предложены правительством альтернативные варианты, помимо повышения пенсионного возраста, и ни один из них его не удовлетворил. Но если кабинет министров не справляется со своими задачами, надо его [правительство] отправить в отставку!"

По словам депутата, поправки к изменениям пенсионного законодательства в Госдуме планируют собрать до 20 сентября.

Что касается референдума, который планируется провести в связи с проводимой пенсионной "реформой", то парламентарий теперь очень скептически относится к этой инициативе.

"В связи с тем, что сегодня сказал президент, референдум при любом раскладе становится фикцией, он никому ничего не даст, – сказал Езерский. – Думаю, законопроект примут даже быстрее, чем проведут референдум".

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29.08.2018 15:30 Мск | Андрей Яловец
17:30 Екб

подписка на зен

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 29.08.2018 13:04 Мск
Путин предложил уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию








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Ни референдума, ни попыток "взять с богатых". Путин подтвердил линию на повышение пенсионного возраста
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