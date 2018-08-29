Ни референдума, ни попыток "взять с богатых". Путин подтвердил линию на повышение пенсионного возраста

В своем телеобращении президент России Владимир Путин, избегая слова "реформа", заявил о необходимости корректировки пенсионного законодательства. Предложения главы государства будут оформлены в виду поправок в соответствующий законопроект и внесены в Государственную думу РФ.

Как заявил Накануне.RU депутат Госдумы от Свердловской области (КПРФ) Николай Езерский, теперь нет сомнений, что пенсионную "реформу" в "путинском" варианте проведут через парламент – фракция "Единая Россия" в Госдуме ее непременно поддержит.

"Так называемые "послабления" для женщин, о которых говорил президент, я считаю несущественными – пять лет все равно добавили, – сказал Езерский. – Так что повышение пенсионного возраста состоится практически в виде, предложенном правительством. Что касается преференций, то они рассчитаны на переходный период, поэтому сегодня они есть – завтра нет. Так что надо будет внимательно смотреть, как эти предложения пропишут в законопроекте. И добиваться, чтобы все эти "смягчающие" моменты не исчезли".

При этом коммунист, как и прежде, намерен голосовать против законопроекта.

"Я был прав, когда голосовал против законопроекта, – убежден Езерский. – И мое мнение не изменилось. Мне, например, совершенно непонятны объяснения, что бедные должны платить столько же, сколько богатые и так далее. Путину, по его словам, были предложены правительством альтернативные варианты, помимо повышения пенсионного возраста, и ни один из них его не удовлетворил. Но если кабинет министров не справляется со своими задачами, надо его [правительство] отправить в отставку!"

По словам депутата, поправки к изменениям пенсионного законодательства в Госдуме планируют собрать до 20 сентября.

Что касается референдума, который планируется провести в связи с проводимой пенсионной "реформой", то парламентарий теперь очень скептически относится к этой инициативе.

"В связи с тем, что сегодня сказал президент, референдум при любом раскладе становится фикцией, он никому ничего не даст, – сказал Езерский. – Думаю, законопроект примут даже быстрее, чем проведут референдум".