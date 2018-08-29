"Урал" заключил контракт с Погребняком и пожелал ему скорее выйти на поле

Футбольный клуб "Урал" официально объявил о переходе экс-нападающего сборной России Павла Погребняка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, сегодня в офисе клуба с Погребняком был заключен контракт. Форвард будет выступать под номером 88. Какие-либо детали сделки не раскрываются.

Сейчас 34-летний игрок восстанавливается от разрыва ахиллов сухожилия, полученного еще 18 апреля в составе "Тосно" в полуфинале Кубка России с московским "Спартаком". В "Урале" пожелали Павлу как можно быстрее набрать форму и порадовать болельщиков результативной игрой.

Добавим, вместе с форвардом в Екатеринбург приехала его жена Мария. Она уже выложила в свой Instagram фото в форме "Урала" и пообещала разработать некие стильные футболки для болельщиц.

Напомним, о том, что "Урал" намерен заполучить Погребняка, стало известно в июне этого года. После того, как "Тосно" прекратил свое существование, игрок стал свободным агентом. Стоит отметить, что Погребняк прекрасно знаком с главным тренером уральцев Дмитрием Парфеновым по совместной работе в команде из Ленинградской области.