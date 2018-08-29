США призвали WADA не восстанавливать Россию в правах

Американское антидопинговое агентство (USADA) призвало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстанавливать Россию в правах.

Как заявил директор USADA Трэвис Тайгерт, РФ должна выполнить все выставленные ей условия, пишут "Известия".

Одним из этих условий является признание так называемого доклада Макларена. В нем говорилось, что Московская антидопинговая лаборатория якобы защищала российских атлетов, принимавших допинг во время зимних Олимпийских игр в Сочи.

WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и на основании доклада независимой комиссии Ричарда Паунда приняло решение о несоответствии РУСАДА кодексу международной организации.

Позднее была согласована "дорожная карта" по восстановлению членства РУСАДА (российское антидопинговое агентство). Так, в июне агентство получило допуск к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства.