США призвали WADA не восстанавливать Россию в правах

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Полчаса на пенсионную "реформу": Путин смягчил условия для своего "ядерного электората" 29 августа президент России наконец в прямом обращении к гражданам страны выразил свое отношение к предлагаемым Правительством изменениям в пенсионном законодательстве. На всё про всё у Владимира Путина ушло полчаса в прямом эфире.
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политика  |  добавить комментарий
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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
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"США напряглись". Огневой союз России и Китая продемонстрировал свою мощь на Урале 29 августа на полигоне в Чебаркуле состоялись антитеррористические учения "Мирная миссия-2018". В ней приняли участие делегации во главе с начальниками генштабов всех стран-членов ШОС: Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также страны-наблюдателя Белоруссии, передает корреспондент Накануне.RU. Активная фаза учений состоялась в день закрытия - 29 августа. По плану "боев", расчеты комплексов с беспилотниками и бомбардировщики Су-24МР "вскрыли" позиции "боевиков", которые заняли деревню Пашина - в ней по легенде остались только ополченцы, мирные же жители покинули район действий. После этого авиация, артиллерия и штурмовые группы всех стран ШОС по очереди огнем из всех орудий поразили позиции нападающих "боевиков". На поле вышла мотострелковая и тяжелая техника объединенной группировки войск: танки, вертолеты, залповые орудия, живая сила. "Противника" уговаривали сложить оружие и сдать позиции, однако к компромиссу не пришли.
29.08.2018
армия и ВПК ;
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Новости
29.08.2018 15:05 Мск (17:05 Екб)
спорт | За рубежом
США призвали WADA не восстанавливать Россию в правах
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ВАДА, WADA, Всемирное антидопинговое агентство (2017) | Фото: sputniknews.com

Американское антидопинговое агентство (USADA) призвало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстанавливать Россию в правах.
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Как заявил директор USADA Трэвис Тайгерт, РФ должна выполнить все выставленные ей условия, пишут "Известия".

Одним из этих условий является признание так называемого доклада Макларена. В нем говорилось, что Московская антидопинговая лаборатория якобы защищала российских атлетов, принимавших допинг во время зимних Олимпийских игр в Сочи.

WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и на основании доклада независимой комиссии Ричарда Паунда приняло решение о несоответствии РУСАДА кодексу международной организации.

Позднее была согласована "дорожная карта" по восстановлению членства РУСАДА (российское антидопинговое агентство). Так, в июне агентство получило допуск к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства.

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29.08.2018 15:05 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:05 Екб

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США призвали WADA не восстанавливать Россию в правах
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