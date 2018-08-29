В Прикамье девочка ушла к другу и не вернулась. Следователи допускают, что ее нет в живых

Возбуждено уголовное дело из-за исчезновения 17-летней жительницы деревни Кондратово Пермского района Прикамья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.
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По данным следствия, 25 августа девушка ушла на встречу с приятелем и назад не вернулась. На связь с родителями не выходила. 28 августа поступило заявление о ее пропаже.
Дело возбудили по статье "Убийство". Расследование продолжается.