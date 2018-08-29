В Петербурге задержаны подростки, нападавшие на людей: один оказался ранее судим

В Петербурге задержаны двое несовершеннолетних, подозреваемых в нападении на людей. Сейчас решается вопрос об их аресте.

Напомним, вечером 24 августа в Таврическом саду группа подростков жестоко избила двух местных жителей. По данным местных СМИ, в результате инцидента пострадали 24-летний учитель гимназии и его друг. Потерпевших отвезли в больницу.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, дело расследуется по статьям УК РФ "побои" и "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". В качестве подозреваемых задержаны два 17-летних не работающих и не учащихся подростка, один из которых был ранее судим за кражу.

Как уточнили в ведомстве, это те самые подростки, дело которых в августе 2017 года было передано в суд. Юноши и 12 их соучастников обвиняются в серии грабежей и разбоев, однако тогда суд изменил им меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Сейчас решается вопрос об их реальном аресте и предъявлении обвинения. Расследование продолжается.

Как сообщало Накануне.RU, ранее депутат от "Единой России" Петр Толстой назвал нападение на жителей Санкт-Петербурга "звеном цепи", начало которой было положено "идиотскими" реформами образования.