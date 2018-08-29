Бывший министр транспорта Соколов возглавил девелоперскую "Группу ЛСР"

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Путин объявил о повышении пенсионного возраста по формуле "65/60"

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Полчаса на пенсионную "реформу": Путин смягчил условия для своего "ядерного электората" 29 августа президент России наконец в прямом обращении к гражданам страны выразил свое отношение к предлагаемым Правительством изменениям в пенсионном законодательстве. На всё про всё у Владимира Путина ушло полчаса в прямом эфире.
29.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"США напряглись". Огневой союз России и Китая продемонстрировал свою мощь на Урале 29 августа на полигоне в Чебаркуле состоялись антитеррористические учения "Мирная миссия-2018". В ней приняли участие делегации во главе с начальниками генштабов всех стран-членов ШОС: Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также страны-наблюдателя Белоруссии, передает корреспондент Накануне.RU. Активная фаза учений состоялась в день закрытия - 29 августа. По плану "боев", расчеты комплексов с беспилотниками и бомбардировщики Су-24МР "вскрыли" позиции "боевиков", которые заняли деревню Пашина - в ней по легенде остались только ополченцы, мирные же жители покинули район действий. После этого авиация, артиллерия и штурмовые группы всех стран ШОС по очереди огнем из всех орудий поразили позиции нападающих "боевиков". На поле вышла мотострелковая и тяжелая техника объединенной группировки войск: танки, вертолеты, залповые орудия, живая сила. "Противника" уговаривали сложить оружие и сдать позиции, однако к компромиссу не пришли.
29.08.2018
армия и ВПК ;
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Новости
29.08.2018 14:36 Мск (16:36 Екб)
экономика | В России
Бывший министр транспорта Соколов возглавил девелоперскую "Группу ЛСР"
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Максим Соколов, министр транспорта РФ (2017) | Фото: Министерство транспорта РФ

Бывший министр транспорта Максим Соколов назначен генеральным директором ПАО "Группа "ЛСР" на три года.
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Как говорится в сообщении компании, бывший гендиректор Андрей Молчанов избран председателем Совета директоров "Группы ЛСР".

Соколов не вошел в новый состав кабина, утвержденный в мае президентом Владимиром Путиным.

Новым министром транспорта стал бывший первый заместитель Соколова Евгений Дитрих.

ЛСР - один из крупнейших российских застройщиков жилья и производитель строительных материалов. Основной совладелец группы - бывший сенатор Андрей Молчанов. Девелоперские проекты компании расположены в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Подмосковье и Екатеринбурге.

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29.08.2018 14:36 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:36 Екб

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Бывший министр транспорта Соколов возглавил девелоперскую "Группу ЛСР"
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