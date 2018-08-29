Бывший министр транспорта Соколов возглавил девелоперскую "Группу ЛСР"

Бывший министр транспорта Максим Соколов назначен генеральным директором ПАО "Группа "ЛСР" на три года.

Как говорится в сообщении компании, бывший гендиректор Андрей Молчанов избран председателем Совета директоров "Группы ЛСР".

Соколов не вошел в новый состав кабина, утвержденный в мае президентом Владимиром Путиным.

Новым министром транспорта стал бывший первый заместитель Соколова Евгений Дитрих.

ЛСР - один из крупнейших российских застройщиков жилья и производитель строительных материалов. Основной совладелец группы - бывший сенатор Андрей Молчанов. Девелоперские проекты компании расположены в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Подмосковье и Екатеринбурге.