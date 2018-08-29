Свердловские "единороссы" пожаловались в избирком на предвыборную газету КПРФ

Свердловское отделение партии "Единая Россия" направило жалобу в избирательную комиссию Екатеринбурга из-за того, что в предвыборной газете КПРФ "Свердловская правда" использованы фотографии представителей "ЕР". "Единороссы" считают, что это явное нарушение избирательного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

Теперь "Единая Россия" просит избирком разобраться в этой ситуации и признать этот выпуск незаконным. По их данным, фотографии с членами партии размещены на первой полосе газеты.

Кроме того, к данному делу "единороссы" намерены привлечь и правоохранительные органы, чтобы они пресекли незаконную деятельность коммунистов, а также составили в отношении КПРФ протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.12 КоАП РФ.

Напомним, что ранее коммунисты подавали жалобу в избирком на спецвыпуски газеты "Уральский задел", где прослеживалась явная агитация за кандидатов "ЕР" из первой тройки на выборах в гордуму Екатеринбурга. Тогда городской избирком усмотрел нарушения во всех выпусках и решил привлечь к делу сотрудников полиции, а также Роскомнадзор по УрФО. Однако в самой партии заявили, что не имеют к этим материалам никакого отношения, поэтому надзорные органы будут проверять уже редакцию газеты.

Напомним, что до выборов в гордуму уральской столицы осталось меньше двух недель, они состоятся 9 сентября.