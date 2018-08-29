На Среднем Урале подвели итоги реализации госпрограмм за первое полугодие: финансирование выросло на 9,3 млрд рублей

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Путин объявил о повышении пенсионного возраста по формуле "65/60"

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Полчаса на пенсионную "реформу": Путин смягчил условия для своего "ядерного электората" 29 августа президент России наконец в прямом обращении к гражданам страны выразил свое отношение к предлагаемым Правительством изменениям в пенсионном законодательстве. На всё про всё у Владимира Путина ушло полчаса в прямом эфире.
29.08.2018
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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"США напряглись". Огневой союз России и Китая продемонстрировал свою мощь на Урале 29 августа на полигоне в Чебаркуле состоялись антитеррористические учения "Мирная миссия-2018". В ней приняли участие делегации во главе с начальниками генштабов всех стран-членов ШОС: Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также страны-наблюдателя Белоруссии, передает корреспондент Накануне.RU. Активная фаза учений состоялась в день закрытия - 29 августа. По плану "боев", расчеты комплексов с беспилотниками и бомбардировщики Су-24МР "вскрыли" позиции "боевиков", которые заняли деревню Пашина - в ней по легенде остались только ополченцы, мирные же жители покинули район действий. После этого авиация, артиллерия и штурмовые группы всех стран ШОС по очереди огнем из всех орудий поразили позиции нападающих "боевиков". На поле вышла мотострелковая и тяжелая техника объединенной группировки войск: танки, вертолеты, залповые орудия, живая сила. "Противника" уговаривали сложить оружие и сдать позиции, однако к компромиссу не пришли.
29.08.2018
армия и ВПК ;
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На Среднем Урале подвели итоги реализации госпрограмм за первое полугодие: финансирование выросло на 9,3 млрд рублей
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рубль, деньги (2015) | Фото: 100bankov.com

Министерство экономики и территориального развития Свердловской области подвело итоги реализации госпрограмм за первое полугодие 2018 года.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, общий объем финансирования мероприятий государственных программ региона по итогам первого полугодия составил 120,9 млрд рублей, что на 9,3 млрд превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Наибольший объем финансирования за счет всех источников осуществлен по пяти государственным программам: это "Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года" (32,6 млрд рублей); "Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года" (28,6 млрд рублей); "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года" (22,9 млрд рублей); "Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года" (11,6 млрд рублей) и "Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года" (6,4 млрд рублей).

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий 32 государственных программ Среднего Урала в 2018 году составил 294,9 млрд рублей, что на 17,1 млрд рублей выше уровня прошлого года.

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29.08.2018 14:07 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:07 Екб

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На Среднем Урале подвели итоги реализации госпрограмм за первое полугодие: финансирование выросло на 9,3 млрд рублей
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