На Среднем Урале подвели итоги реализации госпрограмм за первое полугодие: финансирование выросло на 9,3 млрд рублей

Министерство экономики и территориального развития Свердловской области подвело итоги реализации госпрограмм за первое полугодие 2018 года.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, общий объем финансирования мероприятий государственных программ региона по итогам первого полугодия составил 120,9 млрд рублей, что на 9,3 млрд превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Наибольший объем финансирования за счет всех источников осуществлен по пяти государственным программам: это "Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года" (32,6 млрд рублей); "Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года" (28,6 млрд рублей); "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года" (22,9 млрд рублей); "Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года" (11,6 млрд рублей) и "Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года" (6,4 млрд рублей).

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий 32 государственных программ Среднего Урала в 2018 году составил 294,9 млрд рублей, что на 17,1 млрд рублей выше уровня прошлого года.