В Челябинске перекрыт крупный канал поставки героина

В Челябинске оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков перекрыли крупный канал поставки героина. Из незаконного оборота изъято более семи килограммов героина. Возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Подозреваемого в незаконном обороте наркотика полицейские задержали за управлением автомобиля на улице Гидрострой. В машине находился пассажир, у которого также были обнаружены наркотики. В результате осмотра автомобиляизъято еще свыше 980 граммов героина.

Два тайника были обнаружены в лесном массиве, где находилось более 5,7 кг.

В результате было изъято более 7 кг героина, из них почти шесть ‑ высококонцентрированного наркотика афганского происхождения, что эквивалентно более 60 тысячам разовых доз.

Подозреваемые заключены под стражу. Оба уже имеют судимость за аналогичные преступления.