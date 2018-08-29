Сборы ребенка к 1 сентября вызывают финансовые трудности у половины россиян

У более чем половины россиян (51%) возникли финансовые трудности при подготовке детей к новому учебному году, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По результатам опроса, при этом эти трудности рассматриваются как посильные.

Для каждого пятого (21%) сборы к 1 сентября связаны со значительными тратами, к которым нужно готовиться заранее, копить.

Напомним, ранее в Госдуме предложили установить единую цену на школьную форму. Стоимость формы для учеников младших классов должна быть установлена на уровне трех тысяч рублей, а форма для старшеклассников не может стоить выше четырех тысяч рублей, считают депутаты.

Отметим, глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что рост цен, который произойдет из повышения НДС, не должен коснуться школьной формы.