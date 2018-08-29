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Обь признали самой чистой рекой нефтедобывающих регионов
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река обь берег (2008) | Фото: www.ikz.ru

Среди крупных рек нефтегазодобывающих регионов Обь выносит меньше всего нефтепродуктов в Северный ледовитый океан. За семь лет показатель негативного воздействия Оби снизился в 147 раз. Таких результатов Ханты-Мансийскому автономному округу удалось достичь благодаря грамотной политике взаимодействия с нефтяными компаниями, передает корреспондент Накануне.RU.

В прошлом году поступление нефтепродуктов в замыкающем створе реки Обь составило 1,55 тыс. тонн или 1,1% от общего годового выноса нефтепродуктов в Северный Ледовитый океан. Для сравнения, аналогичные показатели для реки Енисей составили 88,8 тыс. тонн (65,8% от общего выноса нефтепродуктов), для Лены – 31,4 тыс. тонн (23,2% от общего выноса нефтепродуктов), для Печоры – 14 тыс. тонн (10,3 от общего выноса нефтепродуктов).

"Река Обь среди крупных рек других нефтегазодобывающих регионов характеризуется наименьшими показателями выноса нефтепродуктов с водосборной площади", - сообщили Накануне.RU в службе по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры.

С 2011 г. вынос нефтепродуктов с водосбора реки Обь сократился в 147 раз: с 220 тыс. тонн до 1,5 тыс. тонн, а с 2007 г. произошло снижение в 250 раз. Это свидетельствует о существенном снижении негативного воздействия нефтегазодобывающего комплекса, расположенного в среднем течении реки.

"Таким результатом можно похвастаться. Конечно, 1,5 тыс. т - это тоже много, но не сравнится с другими реками", - заметил руководитель службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды Сергей Пикунов.

река обь(2006)|Фото: Накануне.ru

Такого результата удалось достичь благодаря созданной в Югре уникальной нормативно-правовой базе, регламентирующей деятельность нефтегазодобывающих компаний, пояснил он.

"Правительство Югры заключает соглашения по обеспечению экологической безопасности с нефтяными компаниями, которые предусматривают разработку планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти. Компании в рамках этих соглашений берут на себя обязательства по разработке долгосрочных программ по снижению негативного воздействия и ликвидации накопленного вреда. Действительно, результаты впечатляют. У нас площадь загрязненных земель снизилась с 7 тыс. га до 3,5 тыс. га", - рассказал Сергей Пикунов корреспонденту Накануне.RU.

Компании повышают надежность трубопроводов, вовремя ремонтируют и реконструируют их.

"За последние годы "Лукойл" реконструировал порядка 550 км трубопровода и строит новые, "Сургутнефтегаз" в этих же цифрах, отрадно, что основной поставщик загрязнения – компания "Роснефть" – увеличил план реконструкции до 674 км. Компании осознанно идут на предотвращение негативного воздействия, берут на себя повышенные планы по рекультивации загрязненных земель. Они очень быстро реагируют: выявляют протечку, заделывают дырку, откачивают нефть. Все это дает возможность защитить реки", - добавил руководитель природнадзора Югры.

река обь берег(2008)|Фото: www.ikz.ru

В то время, как негативное воздействие на Обь продолжает снижаться, по основным рекам идет рост.

"Помните, недавно нас обвиняли, что Ханты-Мансийский автономный округ – основной загрязнитель Арктики нефтепродуктами? Цифры назывались 5 млн тонн. Ничего подобного. Вот они инструментальные замеры, это официальные данные. Так что, мы в свое время определили правильную политику, и теперь те меры, которые принимаются, дают результат", - заключил Сергей Пикунов.

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29.08.2018 13:42 Мск | Ханты-Мансийск | Анна Смирнова
15:42 Екб

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Обь признали самой чистой рекой нефтедобывающих регионов
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