"Бавария" будет играть в Лиге чемпионов в серой форме из океанского пластика

Немецкий футбольный клуб "Бавария" презентовал форму, в которой игроки будут выходить на поле в новом розыгрыше Лиги чемпионов.
Как сообщает официальный Твиттер мюнхенцев, форма сделана специально для выступления команды в ЛЧ. Футболка будет серой и выполнена из переработанного пластика, который подняли из океана. При этом основные цвета клуба - красный и белый, в них "Бавария" будет играть в других турнирах, в которых участвует.
Innovativ und umweltschonend. 👍— FC Bayern München (@FCBayern) 29 августа 2018 г.
Stahl-grau in die neue Königsklassen-Saison! 😉
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Напомним, ранее Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал автора лучшего гола в сезоне 2017/18. Им стал португальский нападающий Криштиану Роналду, забивший ударом через себя в ворота "Ювентуса" в Лиге чемпионов.