"Бавария" будет играть в Лиге чемпионов в серой форме из океанского пластика

Немецкий футбольный клуб "Бавария" презентовал форму, в которой игроки будут выходить на поле в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный Твиттер мюнхенцев, форма сделана специально для выступления команды в ЛЧ. Футболка будет серой и выполнена из переработанного пластика, который подняли из океана. При этом основные цвета клуба - красный и белый, в них "Бавария" будет играть в других турнирах, в которых участвует.

Напомним, ранее Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал автора лучшего гола в сезоне 2017/18. Им стал португальский нападающий Криштиану Роналду, забивший ударом через себя в ворота "Ювентуса" в Лиге чемпионов.