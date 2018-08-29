Порошенко обвинил "щупальца Москвы" в захвате соцсетей

Россия готовится повлиять на выборы на Украине и в других странах, верит украинский президент Петр Порошенко. Об этом он заявил во время совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений, сообщается на его сайте.

Порошенко сказал, что у него "нет сомнения", что Россия попытается "дискредитировать наши с вами достижения, чтобы посеять неверие среди граждан в завтрашнем дне и усталость от европейского выбора".

Он также верит, что "щупальца Москвы очень прочно проникли в социальные сети", и это представляет опасность для выборов, которые состоятся на Украине в 2019 году. Порошенко призвал сотрудничать с другими странами "для выработки надежного механизма предотвращения постороннего вмешательства в избирательный процесс".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 7 августа Порошенко дал поручение Совету нацбезопасности и обороны начинать подготовку к "вмешательству России" в предстоящие выборы. Как и в этот раз, тогда он "обосновал" будущее вмешательство тем, что на Западе в этом "не сомневаются".