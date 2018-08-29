В Свердловской области произошло два ДТП: один ребенок погиб, двое - пострадали

В Свердловской области произошли два ДТП в Серовском и Белоярском районах. В результате одной аварии погиб ребенок, в результате другой – пострадали двое детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Известно, что первое ДТП случилось днем в селе Камышево в Белоярском районе с участием двух детей и мотоцикла "Урал". 18-летняя девушка - водитель мотоцикла - не справилась с управлением и съехала в кювет прямо на металлический забор. В результате пострадали 3 человека, в том числе двое несовершеннолетних детей. 8-летний мальчик сейчас находится в реанимации. Во время ДТП он находился на досках, набитых вместо коляски мотоцикла. Водитель мотоцикла получила закрытый перелом левого плеча и была госпитализирована в больницу. Все участники аварии были без специальной защиты.

В этот же день произошло второе ДТП в поселке Медянкино в Серовском районе. Происшествие случилось в поле, предназначенном для покоса травы. Водитель самодельного трехколесного транспорта опрокинулся, прижав кузовом своего сына. Ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. У него была закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, ушиб головного мозга и травма живота. Через час мальчик скончался.

По данному факту в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).