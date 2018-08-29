В Свердловской области произошло два ДТП: один ребенок погиб, двое - пострадали

в этот день
29.08.18
14:19
В Екб.16:19
Автобус с российскими туристами рухнул в водный канал в Турции
"А потом выступает Путин в качестве доброго следователя"
Минэкономики в своей "стратегии" потеряло несколько регионов
Главное
Путин объявил о повышении пенсионного возраста по формуле "65/60"

Тема дня
Грозит ли "Яндексу" блокировка? Коммерческие споры вокруг распространения пиратского контента через "Яндекс.Видео" грозят блокировкой поисковика. Движение российских властей можно сегодня охарактеризовать как стремление заполучить "мягкий вариант китайского интернета", где будет более или менее все зарегулировано.
29.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Денис Парфенов: Выступление Путина – последний туз из рукава власти Увы, несмотря на вчерашние заявление о невозможности управлять государством по принципу "После меня хоть потоп", глава государства Владимир Путин в целом поддержал повышение пенсионного возраста, высказавшись за незначительное послабление некоторых позиций, предложенных правительством.
29.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Россиянам предложат порадоваться повышению пенсионного возраста "63/60"
Еще один священник обругал пенсионную "реформу": "Власть держит население за дураков"
"Загорелся деревянный рубль?" В здании Центробанка произошел пожар
США сбросили новейшую ядерную бомбу
Навального на "скорой" увезли из полиции в больницу с... растяжением мизинца
В Питере только что отремонтированный мост устроил массовое ДТП с пострадавшими
СМИ: София Ротару в реанимации
На слушаниях по пенсионной "реформе" депутаты Госдумы листали картинки в своих гаджетах
Голосование
Как вы восприняли выступление Путина по пенсионному возрасту?

Позитивно, я и раньше считал повышение пенсионного возраста благом

Позитивно, Путин озвучил более справедливое решение

Негативно, в необходимости повышать пенсионный возраст не убедил

Негативно - власть разыграла спектакль "неразумные бояре - добрый царь". А суть "реформы" не изменилась


Результаты 32

В Свердловской области произошло два ДТП: один ребенок погиб, двое - пострадали
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2018) | Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области произошли два ДТП в Серовском и Белоярском районах. В результате одной аварии погиб ребенок, в результате другой – пострадали двое детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.
Читайте также:

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Известно, что первое ДТП случилось днем в селе Камышево в Белоярском районе с участием двух детей и мотоцикла "Урал". 18-летняя девушка - водитель мотоцикла - не справилась с управлением и съехала в кювет прямо на металлический забор. В результате пострадали 3 человека, в том числе двое несовершеннолетних детей. 8-летний мальчик сейчас находится в реанимации. Во время ДТП он находился на досках, набитых вместо коляски мотоцикла. Водитель мотоцикла получила закрытый перелом левого плеча и была госпитализирована в больницу. Все участники аварии были без специальной защиты.

(2018)|Фото: ГИБДД по Свердловской области

В этот же день произошло второе ДТП в поселке Медянкино в Серовском районе. Происшествие случилось в поле, предназначенном для покоса травы. Водитель самодельного трехколесного транспорта опрокинулся, прижав кузовом своего сына. Ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. У него была закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, ушиб головного мозга и травма живота. Через час мальчик скончался.

По данному факту в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

(2018)|Фото: ГИБДД по Свердловской области

Другие новости по темам: ДТП, авария, дети
29.08.2018 13:08 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:08 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Свердловской области произошло два ДТП: один ребенок погиб, двое - пострадали
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+