Украина хочет купить у США системы ПВО

Украина намерена купить у США системы ПВО и обратилась в Вашингтон с этой просьбой, заявил посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый.

По его словам, Киеву необходимы минимум три комплекса ПВО. Стоимость каждого составляет около $750 млн.

"Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, - это морское пространство, военно-воздушное пространство. Это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону", - сказал Чалый.

Он также добавил, что Украина нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и системах, направленных против снайперов.

Ранее о потребностях ВСУ в системах ПВО говорил министр обороны Украины Степан Полторак.

При этом накануне на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова предложить "иностранным партнерам" собственное высокоточное оружие.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 30 апреля Госдеп США заявил о поставках Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Позже в СМИ появились сообщения, что срок действия их эксплуатации закончился, но был продлен специальным решением для поставок на Украину.