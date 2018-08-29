В одной из московских квартир нашли труп неизвестного, пролежавший там восемь лет

Следственный комитет выясняет обстоятельства обнаружения трупа мужчины в московской квартире.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, скелетированные останки неизвестного были найдены вечером 28 августа в квартире одного из жилых домов на улице Креминчугской. По предварительным данным, его смерть наступила более восьми лет назад.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность мужчины. Уже назначена судебная медицинская экспертиза.

Напомним, в июле этого года в подвале дома в центре Москвы нашли человеческий скелет. А еще раньше в подмосковной квартире обнаружили две человеческих мумии, пролежавшие там девять лет.