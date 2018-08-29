Дело пермяка, напавшего на солистку оперного театра, ушло в суд

Переданы в суд материалы административного дела пермяка, напавшего на солистку Пермского театра оперы и балета Валерию Лебедеву, передает корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, 15 августа на артистку напал коллектор, якобы перепутав ее с другой женщиной. Когда она попыталась снять "выбивание" денег на видео, незваный гость избил Лебедеву. Она вызвала полицию, но якобы никто так и не приехал. 26 августа ей стало хуже, после обращения к врачам ее госпитализировали.

В пресс-службе краевого управления МВД Накануне.RU сообщили, что 15 августа пострадавшая написала заявление об избиении. Силовики изучили записи с камер видеонаблюдения и нашли предполагаемого обидчика. Им оказался пермяк 1981 г.р. Против него возбуждена "административка" по статье "Побои". Материалы дела направлены в суд.