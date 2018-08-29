Путин заявил о необходимости сохранить льготы для пенсионеров

Владимир Путин, предлагая меры к изменению пенсионного законодательства, заявил о необходимости сохранения для граждан предпенсионного возраста льгот по налогам, оплате жилищно-коммунальных услуг и проезду на транспорте.

"Считаю принципиальным сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года", - сказал Путин в ходе телеобращения.

Таким образом, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Еще до выхода на пенсию они уже не будут платить налог за свой дом, квартиру, садовый участок.

Путин напомнил, что представители партии "Единая Россия" в региональных законодательных собраниях и руководители субъектов Федерации выступали с инициативами сохранить все действующие региональные льготы.

Президент подчеркнул, что это очень важные вещи, "люди рассчитывали на эти льготы, мы обязаны сделать для них исключение".