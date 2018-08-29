В Челябинске отремонтируют фасады учреждений культуры в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС

В Челябинске более 88 млн рублей направят на ремонт фасадов учреждений культуры город Челябинска в преддверии саммитов ШОС и БРИКС. деньги выделены из федерального и областного бюджета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Соответствующее постановление было принято сегодня на заседание правительства Челябинской области под председательством губернатора Бориса Дубровского.

"88 млн рублей мы сегодня дополнительно вносим в бюджет культуры Челябинской области. 64 млн – дополнительные средства, связанные с проведением саммитов ШОС и БРИКС. Эти средства в основном будут направлены на проектно-сметную документацию, работы по ремонту фасадов молодежного театра, театра оперы и балета, картинной галереи, филармонии", – рассказал министр культуры области Алексей Бетехтин.

8,8 млн рублей из федерального бюджета направят на финансирование областных театров кукол и театров для детей. Еще 2,5 млн рублей на эти цели выделил регион.