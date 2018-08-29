Президент предложил не менять возраст выхода на пенсию коренным народам Севера

Владимир Путин заявил, что необходимо сохранить действующие условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера. Об этом президент сказал в телеобращении к россиянам.

Он отметил, что предусмотрено сохранение льгот для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий.

Кроме того, по словам Путина, необходимо поддержать и жителей села. Президент напомнил, что уже принималось решение о необходимости 25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве.

"Вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года", - сказал глава государства.