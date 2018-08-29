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Путин объявил о повышении пенсионного возраста по формуле "65/60"

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от издателя  |  комментариев: 1


Денис Парфенов: Выступление Путина – последний туз из рукава власти Увы, несмотря на вчерашние заявление о невозможности управлять государством по принципу "После меня хоть потоп", глава государства Владимир Путин в целом поддержал повышение пенсионного возраста, высказавшись за незначительное послабление некоторых позиций, предложенных правительством.
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экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Новости
29.08.2018 12:42 Мск (14:42 Екб)
экономика | В России
Президент предложил не менять возраст выхода на пенсию коренным народам Севера
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КМНС, коренные народы севера (2018) | Фото: Газпромнефть-Ямал

Владимир Путин заявил, что необходимо сохранить действующие условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера. Об этом президент сказал в телеобращении к россиянам.

Он отметил, что предусмотрено сохранение льгот для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий.

Кроме того, по словам Путина, необходимо поддержать и жителей села. Президент напомнил, что уже принималось решение о необходимости 25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве.

"Вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года", - сказал глава государства.

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29.08.2018 12:42 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:42 Екб

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Президент предложил не менять возраст выхода на пенсию коренным народам Севера
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