Цуканов обсудил предстоящие выборы с уральскими силовиками и губернаторами

Во вторник полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов провел межведомственное совещание с уральскими силовиками и губернаторами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, речь шла об обеспечении порядка в период подготовки и проведения Единого дня голосования 9 сентября. Руководители правоохранительных органов и главы регионов Уральского федерального округа доложили о принятых и реализуемых мерах по обеспечению безопасности и свободного волеизъявления граждан, а также предупреждению и пресечению фактов нарушения избирательного законодательства.

Николай Цуканов отметил, что в целом регионы УрФО готовы к проведению голосования, но добавил, что необходимо гарантировать легитимность всех проводящихся выборов. По его словам, любые попытки нарушить закон "должны вызывать немедленную и адекватную реакцию органов власти".

Напомним, ранее жалующиеся на криминал кандидаты в гордуму Екатеринбурга обратились к Цуканову с просьбой разобраться в "выборной войне".