Путин: Пособие по безработице гражданам предпенсионного возраста нужно увеличить

Владимир Путин поручил Правительству утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации.

Она должна заработать как можно раньше и финансироваться из федерального бюджета, подчеркнул президент в телеобращении к гражданам России.

Кроме того, Путин предложил на переходный период считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию.

"Что заботит и даже, сказал бы, пугает людей предпенсионного возраста? Они опасаются столкнуться с риском потери работы. С тем, что могут остаться и без пенсии, и без зарплаты. Ведь после 50-ти работу действительно сложно найти", - заявил президент.

В этой связи, отметил он, власти должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Путин добавил, что нужен целый пакет мер.

Так, глава государства поручил установить для работодателей административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста.

Правительство должно будет предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе людей предпенсионного возраста.

Еще одна из мер, которую президент предложил внести в поправки к законопроекту – это увеличение максимального размера пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза (с 4 тысяч 900 рублей, как сейчас, до 11 тысяч 280 рублей с 1 января 2019 года).

Также Путин предложил закрепить обязанность работодателя ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.