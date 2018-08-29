Московское УФАС уличило авиакомпанию "Победа" в навязывании невыгодных условий провоза багажа

ФАС выявило признаки навязывания потребителям невыгодных условий провоза багажа со стороны авиаперевозчика "Победа", сообщили Накануне.RU в пресс-службе московского управления ведомства.

"При оформлении билетов на официальном сайте авиакомпании на нескольких пассажиров ресурс даёт возможность приобрести перевозку багажа весом до 10 кг за 499 рублей только на одного пассажира из бронирования. Остальным же пассажирам можно оформить багажное место только до 20 кг, что стоит уже 1499 рублей", - говорится в сообщении.

При этом если билет оформляется только на одного пассажира, то ему предоставляется неограниченная возможность выбора перевозки багажа до 10 кг за 499 рублей.

По мнению главы столичного УФАС Армена Ханяна, такие действия ущемляют неопределенный круг лиц и создают сложности для покупателей в бронировании.

"Победе" выдано предупреждение о необходимости прекращения такой "политики". "Победа должна обеспечить возможность оформления багажного места до 10 кг по соответствующему тарифу на каждого пассажира в рамках одного бронирования. В случае неисполнения предупреждения в установленный срок Управлением будет возбуждено антимонопольное дело", - добавили в ведомстве.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее ФАС оштрафовала на 450 тыс. рублей авиакомпанию "Победа" за непредставление документов.