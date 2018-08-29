Госинспекция труда Югры открыла горячую линию для пенсионеров

Государственная инспекция труда в Югре открыла горячую линию по вопросам соблюдения трудового законодательства в отношении работников предпенсионного возраста, передает корреспондент Накануне.RU.

В Югре трудятся более 2 тыс. работников предпенсионного возраста.

Заместитель руководителя государственной инспекции труда в Югре по правовым вопросам Владислав Терентьев отметил, что никаких особенностей в правах работников предпенсионного возраста нет: они отстаиваются так же, как и права любого другого работника, однако в связи с планами Правительства по повышению пенсионного возраста трудовая инспекция Югры открыла телефон горячей линии.

"В свете последних событий у нас действуют консультативные пункты, мы открыли горячую линию для граждан предпенсионного возраста. Для нас важно, чтобы трудовые права работников предпенсионного возраста не ущемлялись, чтобы их искусственно не подводили под увольнение, не привлекали к дисциплинарной ответственности, чтобы им давалось преимущественное право на сохранение работы при сокращениях", - рассказал Владислав Терентьев на брифинге в РИЦ "Югра".

Трудовая инспекция Югры создала реестр организаций, в которых планируется сокращение работников предпенсионного возраста. Пока тревожных сигналов оттуда не поступало.

В случае нарушений трудовых прав работники предпенсионного возраста могут обратиться по специально выделенному телефонному номеру: 8(3467) 388-905.

Напомним, Правительство РФ предложило повысить возраст выхода на пенсию для мужчин – до 65 лет, для женщин – до 63. В июле Госдума приняла законопроект в первом чтении.

В эти минуты президент России Владимир Путин выступает с телеобращением по поводу изменений в пенсионном законодательстве.