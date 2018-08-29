Путин объявил о повышении пенсионного возраста по формуле "65/60"

Владимир Путин в телеобращении к гражданам РФ предложил изменить параметры повышения пенсионного возраста в сравнении с принятым в первом чтении законопроектом. Он заявил о формуле: 65 лет для мужчин и 60 (а не 63) для женщин.

Президент напомнил, что в проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет – до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет.

"Так не пойдет, конечно. Это неправильно, - сказал Путин. - И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках".

Президент подчеркнул, что пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. "Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет", - резюмировал Владимир Путин.

Также глава государства предложил установить досрочный выход на пенсию для многодетных матерей.

Кроме того, президент предложил гражданам, которые должны были выйти на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, предоставить право оформить пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Напомним, 16 июня законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в нижнюю палату Госдумы РФ. Он уже прошел первое чтение. Поправки ко второму, которое состоится в осеннюю сессию, принимает комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Предложения президента будут оформлены в качестве поправок и в кратчайшие сроки внесены в Государственную Думу.