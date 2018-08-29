Арестованный оппозиционер Удальцов упал в обморок в камере спецприемника

Оппозиционер Сергей Удальцов, которого суд арестовал на 30 суток, упал в обморок в камере спецприемника, где отбывает наказание.

Напомним, Удальцов объявил голодовку с 14 августа. Недавно его госпитализировали с "сильным обезвоживанием".

Как сообщает Telegram-канал Mash, сегодня арестованному оппозиционеру стало плохо во второй раз и он упал в обморок в камере спецприемника №2 в Мневниках. К Удальцову срочно отправили "скорую".

Ранее его жена Анастасия рассказала, что врач посчитал его совершенно здоровым и отправил назад в спецприемник.

"Я разговаривала с ним вчера вечером, звонил уже из спецприемника - у него по-прежнему болят почки, темнеет в глазах, ему плохо. И не может быть хорошо человеку, две недели голодающему на сухую. Считаю, что моего мужа намеренно калечат", - написала Анастасия Удальцова в Facebook.

По ее словам, она намерена обратиться в правозащитные организации, в том числе к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

Напомним, опрошенные Накануне.RU эксперты считают, что арест Удальцова прямо связан с предстоящими выборами мэра Москвы.