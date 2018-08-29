Александр Моор сообщил об экономических успехах Тюменской области вице-премьеру РФ Максиму Акимову

Зампредседателя правительства РФ Максим Акимов в рамках рабочей поездки в Тюменскую область встретился с врио главы региона Александром Моором. Ключевой темой обсуждения стало социально-экономическое положение субъекта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Врио губернатора отметил, что прошлый год был рекордным по объему инвестиций, устойчивый рост зафиксирован в сельском хозяйстве. Александр Моор подчеркнул, что необходимо продолжить экономическое развитие региона.

"Понимаем, над чем нужно работать, находим новых инвесторов, чтобы продолжить поступательное развитие и сохранить набранный темп", - сообщил Александр Моор. Он также заявил, что Тюменская область демонстрирует положительные демографические показатели: ежегодно фиксируется как естественный, так и миграционный прирост населения.

Максим Акимов отметил, что это свидетельствует о том, что люди хотят здесь жить, работать и рожать детей.

Также стороны обсудили развитие транспортной инфраструктуры, в том числе, модернизацию аэропорта "Рощино" и планы по дальнейшему развитию воздушной гавани. После того, как завершилась реконструкция, фиксируется рост пассажиропотока, расширяется маршрутная сеть. Врио губернатора проинформировал вице-премьера и об активном развитии внутренних направлений, которые соединяют Тюмень с городами Югры и Ямала, субсидировании перевозок.

Одна из стратегически важных задач, которую необходимо решить, связана с реконструкцией взлетно-посадочной полосы (ВПП-1). Врио губернатора поинтересовался возможностью включения этого объекта на условиях софинансирования в федеральные программы развития региональных аэропортов. Реконструкция ВПП-1 позволит увеличить пропускную способность всего аэродрома на 25%, снять существующие ограничения по максимальной взлетной массе воздушных судов, уменьшить число уходов на запасной аэродром при неблагоприятных погодных условиях.