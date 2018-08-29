К концу года 80% дорог Тюменской агломерации будут соответствовать закону

В Тюменской городской агломерации, включающей 3 тыс. км дорог, в ушедшем году отремонтированы 267 объектов длиной в 242 км. Благодаря этому нормативное состояние сети с 69 до 77 %. Ликвидированы все 107 аварийно-опасных участков. В этом году план по ремонту – 180 объектов длиной 168 км. Об этом и.о. главы Тюменской области Александр Моор рассказал на совещании вице-премьеру Максиму Акимову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

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На встрече речь шла об участии региона в реализации национальных проектах "Цифровая экономика" и "Безопасные и качественные дороги". Деньги на это идут из федерального и областного бюджетов. Цель – в частности, увеличить долю исправных автомобильных дорог, снизить число перегруженных трасс. До конца года ликвидируют 66 новых аварийных участков, а нормативное состояние вырастет до 80%.

Моор рассказал Акимову о том, чем может быть полезна область при реализации национального проекта "Цифровая экономика". Регион достиг существенных результатов в цифровизации медицины, есть успешный опыт работы с Минздравом России в рамках законодательного устранения сдерживающих нормативов при автоматизации здравоохранения.

Область готова принять активное участие в IT-проектах в рамках создания опорных центров обработки данных, обеспечения информационной безопасности, применения технологии "больших данных" для сферы здравоохранения. При этом будет продолжен курс на развитие IT-компетенций граждан и подготовку кадров для цифровой экономики. Акимов рассказал, что у Тюменской области – большой потенциал в комплексной цифровизации производственных процессов в нефтегазовой сфере. Пример этого вице-премьер увидел на тобольской площадке "Сибура".