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На Южном Урале полицейскому, вернувшему задержанному 43 ящика немаркированного спиртного, назначили штраф
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: parnuxa.16mb.com

В Троицке сотруднику полиции назначили штраф в 15 тысяч рублей за превышение должностных полномочий.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, осенью прошлого года он получил сообщение о задержании местного жителя, перевозившего через границу 50 ящиков немаркированной алкогольной продукции. Подозреваемый по просьбе другого сотрудника полиции незаконно вернул задержанному 43 ящика спиртного, отразив в протоколе осмотра только семь ящиков.

Бывший сотрудник полиции дал признательные показание, дело было закрыто.

"С учетом совершения им преступления средней степени тяжести, в суд было направлено ходатайство о прекращении уголовного преследования и назначения меры уголовно-правового характера в виде штрафа", - отметили в пресс-службе СК.

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29.08.2018 11:58 Мск | Троицк | информационная служба Накануне.RU
13:58 Екб

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На Южном Урале полицейскому, вернувшему задержанному 43 ящика немаркированного спиртного, назначили штраф
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