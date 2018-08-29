В Санкт-Петербурге изъято более 130 тыс. пиратских прописей и рабочих тетрадей

В Санкт-Петербурге изъято более 130 тыс. экземпляров контрафактных прописей и рабочих тетрадей, ущерб в результате нарушения авторских прав составил свыше 12 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе издательства "Просвещение".

Крупнейшую партию пиратской продукции обнаружили сотрудники правоохранительных органов Москвы и Санкт-Петербурга.

В 2017 году в издательство сообщили о выявлении незаконной деятельности проживающего в Санкт-Петербурге гражданина РФ, который "наладил крупное производство и продажу учебной литературы под брендом "Просвещения". Продукция распространялась по всей территории России, особенно в южных регионах, в частности в Республике Дагестан.

После того, как компания проверила подлинность информации, она обратилась с заявлением к правоохранителям.

По факту нарушения авторских прав АО "Издательство "Просвещение" в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.