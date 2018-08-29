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По делу о жестоком избиении заключенных в ярославской колонии задержаны еще двое тюремщиков
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сотрудник МВД руки спина полицейский (2011) | Фото:obozrevatel.com

Следственный комитет продолжает работу по уголовному делу о жестоком избиении заключенных в ярославской колонии. Задержаны еще двое сотрудников ФСИН.
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Напомним, недавно в сети появилась новая видеозапись издевательств над заключенными в ярославской исправительной колонии №1. После этого было возбуждено еще одно уголовное дело.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 проводились плановые режимные мероприятия с привлечением сотрудников ИК-8.

"Во время следования группы осужденных бегом по коридору сотрудники названных исправительных учреждений наносили заключенным множественные удары руками, ногами и резиновыми палками. По подозрению в совершении указанного поступления задержаны сотрудники ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ярославской области Сардор Зиябов и Дмитрий Никитинко", - рассказала официальный представитель Следственного комитета.

Сейчас решается вопрос о заключении задержанных под стражу. Устанавливаются другие тюремщики, участвовавшие в избиении осужденных.

Напомним, ранее заместитель директора ФСИН Валерий Максименко извинился перед заключенным, которого избили в колонии №1 в Ярославле, а также перед его родными. Он заявил, что ему "стыдно за этих сотрудников, за то, что они творили".

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