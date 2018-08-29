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Новости
29.08.2018 11:33 Мск (13:33 Екб)
политика | За рубежом
Гроб Маккейна понесет Кара-Мурза-младший
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Владимир Кара-Мурза (2015) | Фото:wikipedia.org

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший будет в числе тех, кто понесет гроб с телом американского сенатора Джона Маккейна на церемонии прощания 1 сентября.
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Маккейн еще при жизни планировал свои похороны.

Издание Politico сообщает, что в апреле общий друг передал Кара-Мурзе-младшему сообщение от сенатора с соответствующим предложением.

Гроб с телом сенатора будет выставлен для прощания 29 августа в капитолии штата Аризона, 30 августа - в баптистской церкви Финикса (Аризона), 31 августа - в Капитолии США в Вашингтоне, а 1 сентября - в Национальном соборе американской столицы.

Похороны Маккейна состоятся 2 сентября в Аннаполисе, столице штата Мэриленд, где расположена Военно-морская академия США, которую тот окончил.

Напомним, политик-республиканец умер спустя сутки после сообщения о прекращении лечения от рака мозга, выявленного у него в прошлом году.

Американский президент Дональд Трамп, который не приглашен на похороны, запретил Белому дому публиковать некролог Маккейну.

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29.08.2018 11:33 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:33 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.08.2018 07:50 Мск
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Гроб Маккейна понесет Кара-Мурза-младший
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