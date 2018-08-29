Гроб Маккейна понесет Кара-Мурза-младший

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший будет в числе тех, кто понесет гроб с телом американского сенатора Джона Маккейна на церемонии прощания 1 сентября.

Маккейн еще при жизни планировал свои похороны.

Издание Politico сообщает, что в апреле общий друг передал Кара-Мурзе-младшему сообщение от сенатора с соответствующим предложением.

Гроб с телом сенатора будет выставлен для прощания 29 августа в капитолии штата Аризона, 30 августа - в баптистской церкви Финикса (Аризона), 31 августа - в Капитолии США в Вашингтоне, а 1 сентября - в Национальном соборе американской столицы.

Похороны Маккейна состоятся 2 сентября в Аннаполисе, столице штата Мэриленд, где расположена Военно-морская академия США, которую тот окончил.

Напомним, политик-республиканец умер спустя сутки после сообщения о прекращении лечения от рака мозга, выявленного у него в прошлом году.

Американский президент Дональд Трамп, который не приглашен на похороны, запретил Белому дому публиковать некролог Маккейну.