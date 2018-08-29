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В Краснокамске чиновники от образования получили прокурорское представление из-за голодной смерти школьницы
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пустой класс, парты, школа (2016) | Фото: all-pix.com

Прокуратура заявила о нарушениях закона в истории с погибшей от голода школьницей из Краснокамска, передает корреспондент Накануне.RU.
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По версии сотрудников надзорного ведомства, исполнение законов о профилактике семейного и детского неблагополучия сотрудниками школы №3 в Перми, которые плотно общались и с погибшей, и с ее матерью, могло предотвратить трагедию. Большее внимание к семье могло бы вскрыть такие подробности ее жизни, как, в частности, низкий достаток, и разрешить сложную ситуацию.

Если бы девочку систематически осматривал врач, он бы заметил неестественную худобу. Медик назначил бы экспертизу, которая установила бы причину отклонений в весе. В ходе проверки выяснилось, что требуется создать алгоритм раннего выявления семейного благополучия. Прокурор Краснокамска внес представление директору школы №3, начальнику управления системой образования Краснокамского района. Документы находятся на рассмотрении, говорится в официальном ответе краевого надзорного ведомства на запрос Накануне.RU.

Напомним, 16 июля жительница Краснокамска увидела свою дочь в бессознательном состоянии. Женщина вызвала врачей, которые констатировали смерть девочки. По некоторым данным, мать семь лет нигде не работала. Она сначала "диагностировала" у дочери сахарный диабет, потом – рак, а после и вовсе решила, что ребенку достаточно есть дважды в неделю. В местных СМИ появилась информация, что соседи якобы слышали, как ребенок просит у матери еды. Возбуждены два уголовных дела: по факту смерти школьницы и из-за халатности органов опеки. Позже мать школьницы арестовали. Александр Бастрыкин передал дело о смерти девочки в Главное следственное управление СКР.

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29.08.2018 11:33 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
13:33 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.08.2018 08:49 Мск
"Умерла от тяжелого истощения": Бастрыкин передал дело о смерти краснокамской школьницы в Главное следственное управление СКР

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В Краснокамске чиновники от образования получили прокурорское представление из-за голодной смерти школьницы
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