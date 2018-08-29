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армия и ВПК ;
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Жильцы екатеринбургского ЖК "Светлый" по несколько раз в день застревают в лифтах, которые с мая работают неисправно
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(2018) | Фото: vk.com/svetliyekb

Жильцы дома № 5 екатеринбургского ЖК "Светлый", который находится в Чкаловском районе, по несколько раз застревают в лифтах, чтобы попасть домой людям приходится постоять в очереди. Обычно из трёх лифтов не работают сразу все, жалуются жертвы коммунального безобразия. Застройщик (компания "ТЭН") уверяет, что всё работает в штатном режиме. Об этом Накануне.RU рассказала жительница микрорайона Ксения.

"Сегодня два раза застрял в левом лифте на 13 этаже, сейчас там опять кто-то сидит", "В третьей секции не работают лифты. Это когда-нибудь закончится?" - эти и другие фразы можно прочитать в группе жильцов екатеринбургского ЖК "Светлый". При передаче объектов дольщикам в мае 2018 года в каждом подъезде дома работало по одному лифту (с лифтером). Для того чтобы принять квартиру или перевезти вещи, новоселам приходилось отстаивать очередь на проезд в лифте. С этого момента, застройщик "кормит" обещаниями о решении данного вопроса. Уральцы уже готовы встречаться с застройщиком в суде.

(2018)|Фото: vk.com/svetliyekb
На фото - обычная ситуация для жителей дома №5 - все три лифта не работают

"Дом многоэтажный, ситуация никак не контролируется и не решается, а застройщик тем временем начал продажи в следующей очереди", - добавила Ксения.

Такая проблема возникает практически в каждом доме и в каждом секторе, но больше всех страдает пятый дом. Например, из трёх лифтов один (пассажирский) работающим совсем не видели. Его включили неделю назад, но тот застрял на 26 этаже. Два грузовых лифта периодически ломаются.

"Как повезёт - один день работают два лифта, на следующий - один, и так до бесконечности, а люди в очереди к этому лифту стоят", - добавила жительница дома №5.

С этими проблемами и жалобами люди отправились в управляющую компанию, но и там помочь отказались. Как пояснили редакции в УК ЖК Светлый, лифты не приняты от застройщика, поэтому все проблемы должна решать компания "ТЭН". Людей отправляют туда же.

"Все вопросы стоит задавать компании "ТЭН". Дом находится в стадии передачи, поэтому лифты ещё не приняты", - сообщили в УК и добавили, что дата принятия лифтов неизвестна. Управляющая компания сразу поняла по какому вопросу мы позвонили: "Вас интересует ситуация в пятом доме?", - переспросили корреспондента.

Личную проверку в июне проводил руководитель департамента девелопмента ГК "ТЭН" Юрий Романович. Он заверил, что лифты работают в круглосуточном режиме, а диспетчер всегда на месте. Он считает, что люди блокируют руками двери лифта, поэтому он уходит в режим "авария".

(2018)|Фото: vk.com/svetliyekb
Эта фотография из дома №3 - лифт не работает

(2018)|Фото: vk.com/svetliyekb
В этом лифте застрял житель дома № 5

"По два лифта в каждой секции работают в штатном режиме. Я приношу извинения за такие временные неудобства. Переезд всегда хуже семи пожаров. Возможно, отчасти компенсирует ваши нервы то, что за май и июнь вам не придется оплачивать содержание жилья", - пишет Юрий Романович.

Жильцы дома №5 подтвердили, что за май, июнь и июль оплату за коммунальные услуги корректировали из-за неработающих лифтов.

Как сообщили Накануне.RU в компании ТЭН, лифтовое оборудование находится в полной исправности.

"Иногда случаются перебои в работе из-за неправильной эксплуатации. Специалисты оперативно выезжают на объект для их устранения", - добавили там.

На момент написания материала в лифте дома №5 застряла ещё одна девушка - вместе со своими домашними животными. Жительнице помог выбраться её знакомый, а не аварийная служба.

"Пока я сидела в лифте со своими собаками 25 минут, я трижды звонила в УК, и мне каждый раз отвечали разные люди и начинали интересоваться заново, что произошло! Первая перевела меня на некую диспетчерскую, никто не отвечал. Вторая и третья, прямым текстом сказали, что лифты не приняты УК и это моя проблема", - добавила девушка.

Она также отметила, что ни одна кнопка в лифте не работала, а городские аварийные службы и вовсе не знают, где находится ЖК "Светлый".

"В третьей секции опять не работают лифты, ладно я спущусь, а вот как с колясками? В общем, держитесь, как говорится", - продолжают писать люди в группе дома.

Они также планируют обратиться в суд.

(2018)|Фото: vk.com/svetliyekb

МКР "Светлый" – это современный жилой квартал, который расположен рядом с Кольцовским трактом, через дорогу от спортивно-развлекательного центра и отеля Ramada.

Другие новости по темам: ЖК Светлый, лифт, компания ТЭН, жалобы, Екатеринбург, УК
29.08.2018 14:00 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:00 Екб

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Жильцы екатеринбургского ЖК "Светлый" по несколько раз в день застревают в лифтах, которые с мая работают неисправно
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